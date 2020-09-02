В Белоруссии заявили об избежании украинского сценария цветной революции

Фото: AP Photo

Министр иностранных дел республики Владимир Макей во время встречи с главой МИД РФ Сергеем Лавровым заявил, что Белоруссии удалось избежать украинского сценария цветной революции. Об этом сообщает РИА Новости.

"Сегодня нам приходится отвечать как на внутренние, так и на внешние, в первую очередь, вызовы. Причем последнее в большей степени предопределяет первое. Тем не менее хочу сказать, что мы выдержали первый натиск. <...> Определенное политическое противостояние наблюдается, но, скажем, его уровень, накал уже значительно ниже", – заявил Макей.

Министр заявил, что взвешенная позиция Москвы позволяет избежать вмешательства извне в ситуацию в Белоруссии, а также дает возможность перевести ее в более спокойное русло и наладить диалог с обществом.

Во время встречи Лавров заявил, что Владимир Путин и Александр Лукашенко встретятся в Москве в ближайшие две недели. По его словам, это подчеркивает обоюдный настрой двух стран на дальнейшее развитие равноправных и взаимовыгодных отношений.

Макей прибыл в российскую столицу с однодневным рабочим визитом. Ранее также стало известно о планах премьер-министра РФ Михаила Мишустина посетить Белоруссию 3 сентября.

В свою очередь, глава Минобороны республики генерал-майор Виктор Хренин посетит Москву 4 сентября и примет участие в совместном заседании министров обороны стран СНГ, ШОС и ОДКБ.

