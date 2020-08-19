ЕС введет санкции против ряда должностных лиц Белоруссии

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Евросоюз намерен в ближайшее время ввести санкции в отношении значительного числа белорусских должностных лиц. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на главу Евросовета Шарля Мишеля.

"В ближайшее время мы введем санкции в отношении значительного числа официальных лиц, ответственных за насилие, репрессии и фальсификацию результатов выборов в Белоруссии", – сказал Мишель.

Отвечая на вопрос о составе санкционного списка, Мишель пояснил, что не может исключить, что президент Белоруссии Александр Лукашенко попадет туда.

Ранее Мишель сообщил, что Европейский союз не признает результаты выборов президента Белоруссии, опубликованные властями. Члены ЕС считают необходимым проведение в Белоруссии новых президентских выборов.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

