Оппозиция отреагировала на обвинения Лукашенко в попытке захватить власть

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Перед Оппозиционным координационным советом в Белоруссии не стоит цели захвата госвласти неконституционным путем. С таким заявлением выступила Ольга Ковалькова, доверенное лицо баллотировавшейся на пост главы государства Светланы Тихановской, передает РИА Новости.

С окончанием президентских выборов белорусская оппозиция, не признавшая итоги голосования, заявила о создании координационного совета по трансферу власти. По словам Ковальковой, данный совет будет включать в себя 70 человек.

Александр Лукашенко, комментируя создаваемый оппозицией совет, говорил, что у властей республики достаточно мер, чтобы остудить некоторые горячие головы. Он отметил, что создание такого совета является попыткой захвата власти.

Как уточнила Ковалькова, совет действует на основании основополагающих принципов Конституции Республики Беларусь. Перед ним не стоит задачи в захвате власти неконституционным путем, отмечает доверенное лицо.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей.