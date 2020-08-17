В Европарламенте не признают выборы в Белоруссии

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Депутаты Европарламента не признали результаты выборов в Белоруссии. Они также посчитали президента страны Александра Лукашенко персоной нон грата в Евросоюзе, приводит ТАСС заявление партий ЕП.

"Президентские выборы 9 августа не были ни свободными, ни справедливыми, и достоверные сообщения указывают на победу Светланы Тихановской. Поэтому мы не признаем Александра Лукашенко переизбранным президентом Белоруссии и считаем его персоной нон грата в Европейском союзе", – говорится в заявлении.

При этом в заявлении отметили, что парламентарии присоединяются к требованиям белорусских граждан, связанным с проведением новых выборов. Кроме того, депутаты ЕП осудили аресты мирных демонстрантов.

Президентские выборы в Белоруссии прошли 9 августа. На их фоне по всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами. Демонстранты не были согласны с предварительными результатами выборов.

ЦИК страны признала их результаты действительными, так как явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласным которым Лукашенко получил 80,1% голосов.