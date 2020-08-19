Евросоюз не признает результаты выборов президента Белоруссии

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Европейский союз не признает результаты выборов президента Белоруссии, опубликованные властями, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель по итогам саммита ЕС.

Лидеры стран – членов ЕС считают необходимым проведение в Белоруссии новых президентских выборов, передает РИА Новости.

Он также отметил, что Евросоюз призывает власти республики найти мирный выход из кризиса.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются акции протеста. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.