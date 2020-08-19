Тихановская призвала европейских лидеров не признавать итоги выборов в Белоруссии

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Экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская в день саммита ЕС заявила, что призывает лидеров европейских стран не признавать итоги выборов. Об этом сообщает RT.

"Я призываю вас не признавать эти фальсифицированные выборы. Господин Лукашенко потерял всякую легитимность в глазах нашего народа и мира… Я призываю вас поддержать пробуждение Белоруссии", – сказала она в видеообращении.

Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласно которым Александр Лукашенко получил 80,1% голосов.

За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она выступила с видеообращением, в котором заявила о готовности стать национальным лидером, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.

Ранее Тихановская записала видеообращение, в котором заявила, что готова к диалогу с властями республики. Она призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога.

На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца. Лукашенко также заявил, что перевыборов в стране не будет.

