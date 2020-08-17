Перевыборов в Белоруссии не будет – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет, передает БелТА.

Об этом он сообщил в ходе визита на Минский завод колесных тягачей.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БЕЛАЗа, за полгода мы уничтожим все", – заявил Лукашенко.

Глава государства также прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях. Он отметил, что люди, которые отказываются работать, не повлияют на производство ввиду их малочисленности.

"Надо понимать, что "плохой" президент держал лишнюю численность, чтобы людей не выбрасывали на улицу. Исходить нужно из этого. Кто хочет работать, пусть работает. Не хотят работать, что же, мы их не заставим", – подчеркнул Лукашенко.

На МЗКТ сейчас находится часть работников Минского тракторного завода, а также сотрудники Минского электротехнического завода. Они объявили забастовку на своих предприятиях и отправились на предприятие, на которое прибыл Лукашенко.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".