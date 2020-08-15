В Белоруссии хватает ресурсов для обеспечения безопасности в государстве – Лукашенко

15 августа, 22:29
Фото: Андрей Покумейко/БелТА/ТАСС
Александр Лукашенко сообщил, что в стране достаточно имеется ресурсов, нужных для обеспечения безопасности в государстве. Заявление главы государства приводит телеканал Беларусь 1.
"Наши военные имеют достаточно ресурсов, чтобы защитить себя, свои семьи и обеспечить безопасность в государстве", – поделился Александр Лукашенко в ходе совещания в Центре стратегического управления в министерстве обороны страны. При этом белорусский лидер предостерег от угроз в адрес военнослужащих, правоохранителей, а также их семей.
Ко всему прочему, президент страны назвал основную цель, которая поставлена перед ним. "У меня нет иных целей в настоящий момент, кроме как сохранить независимое и стабильное государство", – говорит Александр Лукашенко.
Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. Министр внутренних дел республики Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания.
В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.
ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Лукашенко получил 80,1%.
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