Светлана Тихановская выпустила новое видеообращение

Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности стать национальным лидером республики. Соответствующее заявление она сделала в видеообращении на YouTube.

"Я готова принять на себя ответственность и выступить в этот период в качестве национального лидера с тем, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм", – сказала Тихановская.

Также она отметила необходимость освободить всех политзаключенных и подготовить законодательную базу и условия для организации новых выборов, результаты которых будут безоговорочно приняты мировым сообществом.

Ранее Тихановская записала видеообращение, в котором заявила о готовности к диалогу с властями республики. Она призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога. Одним из условий для этого она считает уголовное дело против людей, приказавших избивать людей и стрелять в участвовавших в акциях протеста.

14 августа ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.

Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. На их фоне по всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами.

Демонстранты не были согласны с предварительными результатами выборов. Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии. Она не согласилась с появившимися итогами и потребовала признать выборы недействительными.

В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен подчеркнула, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто нарушает демократические ценности в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео тоже не исключил санкций.

