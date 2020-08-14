Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями Белоруссии

15:54
Фото: youtube.com/Страна для жизни
Кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская заявила о готовности к диалогу с властями республики. Об этом сообщает Telegram-канал пресс-службы объединенного штаба.
Она призвала международное сообщество помочь в организации этого диалога. Одним из условий для диалога она считает уголовное дело против людей, приказавших избивать людей и стрелять участвовавших в акциях протеста.
Тихановская также инициировала создание координационного совета по трансферу власти в Белоруссии.
"Я, Светлана Тихановская, инициирую создание координационного совета для обеспечения трансфера власти. В этот совет могут войти представители гражданского общества, уважаемые и известные белорусы, профессионалы своего дела", – говорится в ее обращении.
Принимать заявки о выдвижении членов совета от организаций и объединений граждан она поручила своему доверенному лицу Ольге Ковальковой и адвокату Максиму Знаку.
Она также призвала милицию и армию остановить кровопролитие в стране.
ЦИК Белоруссии огласил окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,1% голосов.
Президентские выборы состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признал их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. На их фоне по всей стране начались массовые столкновения и стычки с правоохранительными органами.
Демонстранты не были согласны с предварительными результатами выборов. Тихановская подала жалобу в ЦИК Белоруссии. Она не согласилась с появившимися итогами и потребовала признать выборы недействительными.
Протесты в стране продолжаются до сих пор. Сообщалось о случаях стрельбы по балконам домов в Минске и открытии огня на поражение в Бресте. Помимо этого, протестующие совершили несколько наездов на автомобилях на представителей правоохранительных органов.
В первые сутки после начала протестов были задержаны около 3 тысяч человек. Согласно данным от 14 августа, за минувшие 24 часа в Белоруссии задержали еще 700 человек. Лукашенко поручил разобраться по всем фактам задержаний. Он отметил, что в этом направлении сейчас ведется интенсивная работа.
Комментируя массовые протесты в стране, Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".
ЦИК Белоруссии утвердил итоги президентских выборов
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