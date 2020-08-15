РФ при первом запросе окажет помощь по обеспечению безопасности – Лукашенко

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что договорился с РФ об оказании помощи республике при первом же запросе об обеспечении безопасности в случае внешних военных угроз. По словам главы государства, эту тему он обсудил с Владимиром Путиным, передает агентство БЕЛТА.

"Когда речь идет о военной составляющей, у нас есть договор с Российской Федерацией в рамках Союзного государства и ОДКБ. Как раз эти моменты подходят под этот договор. Поэтому сегодня с президентом России у меня состоялся длительный, обстоятельный разговор о ситуации", – сказал Лукашенко.

Как уточняет Лукашенко, Владимир Путин посвящен в ситуацию на территории Белоруссии. В результате, по утверждению белорусского главы, РФ готова при запросе оказать всестороннюю помощь, нужную для обеспечения безопасности.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. Министр внутренних дел республики Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания.

Ранее Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии. Также он призвал руководителей предприятий предупредить рабочих, но "не давить ни на кого ни в коем случае".