Задержанные в Белоруссии россияне вернулись на родину – Генпрокуратура

Граждане России, ранее задержанные в Белоруссии, вернулись на родину. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Генпрокуратуры.

В надзорном ведомстве пояснили, что речь идет о 32 людях, представлявших частную военную компанию. В Россию из Белоруссии они были переданы в рамках Минской конвенции о правовой помощи.

"В соответствии с ходатайством генерального прокурора РФ Игоря Краснова от 5 августа в порядке, предусмотренном Минской Конвенцией о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам от 22 января 1993 года, 32 гражданина Российской Федерации, которые были ранее задержаны на территории Белоруссии, пересекли государственную границу РФ", – рассказали в Генпрокуратуре.

На территории республики остался 33-й задержанный россиянин, поскольку он также обладает белорусским гражданством.

В конце июля под Минском задержали 32 гражданина России, которые представляли частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием. Он также заявил, что российская сторона слишком резко начала оправдываться за произошедшее. Глава республики также подчеркнул, что в страну планировали перебросить 200 боевиков.

По данным российского консула в Минске Кирилла Плетнева, граждане РФ были в Белоруссии проездом. Они планировали сесть на самолет до Стамбула, а затем отправиться к конечной точке своего маршрута.

