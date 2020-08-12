Украина запросила выдачу 28 задержанных под Минском россиян

Фото: AP/Belarusian KGB via State TV and Radio Company of Belarus
Офис генерального прокурора Украины направил в генпрокуратуру Белоруссии запросы о выдаче 28 задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу офиса.
"Офис генерального прокурора 11 августа 2020 года обратился в генпрокуратуру Республики Беларусь с запросами о выдаче 28 человек, задержанных 29 июля 2020 правоохранительными органами Белоруссии", – сообщили в пресс-службе.
Ранее под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не даст в обиду задержанных граждан страны. Она напомнила, что их вина до сих пор ничем не доказана.
Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.
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