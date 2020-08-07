Путин и Лукашенко обсудили вопросы развития братских отношений двух стран

Фото: ТАСС/пресс-служба президента РФ/Алексей Никольский

Владимир Путин и Александр Лукашенко обменялись по телефону мнениями в связи с недавним задержанием на территории Белоруссии 33 российских граждан. Об их разговоре заявляется на сайте Кремля.

"Выражена уверенность, что возникшая ситуация будет урегулирована в духе взаимопонимания, характерного для сотрудничества двух стран", – заявляет пресс-служба главы России.

В частности, президенты Российской Федерации и Белоруссии еще затронули актуальные вопросы дальнейшего развития братских отношений государств.

Отмечается, что российская сторона заинтересована в сохранении в Белоруссии стабильной внутриполитической ситуации.

До этого под Минском задержали 32 гражданина РФ, которые представляли частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них заведено уголовное дело о подготовке террористического акта.

Российский консул в Минске Кирилл Плетнев уточнил, что группа граждан РФ была в Белоруссии транзитом. Задержанные сказали, что должны были сделать в Минске пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.