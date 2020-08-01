Задержанных в Белоруссии 33 российских граждан арестовали

Фото: АР/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus
Белорусские следователи рассказали о нестыковках в показаниях задержанных в республике российских граждан. Всего было задержано 33 человека, следственные действия продолжаются, приводит госагентство "БелТА" заявление председателя Следственного комитета Белоруссии Ивана Носкевича.
"Подозреваемыми по этому уголовному делу признаны 33 гражданина Российской Федерации, и они задержаны. 31 июля в отношении них следствием избрана и прокурором санкционирована мера пресечения в виде заключения под стражу", – поделился Носкевич.
Он обратил внимание, что основная масса фактических обстоятельств по этому делу является следственной тайной. "Кроме того, нами была получена информация о том, что они все практически имеют серьезное боевое прошлое. Воевали на востоке Украины", – добавил председатель СК.
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев считает, что заявление о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии безосновательны. Он добавил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.
В МИД РФ уточняли, что задержанные следовали транзитом в Стамбул со всеми нужными документами.
Ранее стало известно, что задержанных в Белоруссии россиян допросили с участием адвокатов. В Белоруссии под Минском задержали 32 граждан России, представляющих частную военную компанию.
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