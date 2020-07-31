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Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.

"Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в государстве и участия в военных действиях", – заявил Кулеба.

Глава ведомства добавил, что сотрудники правоохранительных органов активно работают над списком. Они также проверят, имеет ли кто-то из задержанных гражданство Украины.

"Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро", – отметил глава ведомства, добавив, что Белоруссия не выдвигала никаких обвинений в адрес Украины.

Ранее сообщалось, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В публикации говорится, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием. Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более подробно доложить о ситуации. Было заведено уголовное дело. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что заявления о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии выглядят безосновательно. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.