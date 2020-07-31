14:17
Фото: depositphotos/ligora
Белоруссия передала Украине список задержанных россиян. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на главу украинского МИД Дмитрия Кулебу.
"Список задержанных Белоруссией граждан мы получили, и МИД Белоруссии обратился к нам с просьбой передать указанный документ компетентным органам Украины для проверки на предмет совершения указанными лицами преступлений в государстве и участия в военных действиях", – заявил Кулеба.
Глава ведомства добавил, что сотрудники правоохранительных органов активно работают над списком. Они также проверят, имеет ли кто-то из задержанных гражданство Украины.
"Относительно количества граждан Украины, то я могу сейчас сказать точно, что их не семеро", – отметил глава ведомства, добавив, что Белоруссия не выдвигала никаких обвинений в адрес Украины.
Ранее сообщалось, что под Минском задержаны 32 боевика иностранной частной военной компании "Вагнер", еще один человек – на юге страны. В публикации говорится, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 боевиков для дестабилизации обстановки в период избирательной кампании.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал это чрезвычайным происшествием. Он попросил председателя КГБ Валерия Вакульчика более подробно доложить о ситуации. Было заведено уголовное дело. Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке.
Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев подтвердил, что заявления о попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии выглядят безосновательно. Он отметил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям и обоснования возбуждения дела.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Тел.: +7 (495) 728-73-81. Почта: m24@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: