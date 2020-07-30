Кремль рассчитывает на соблюдение всех прав задержанных в Белоруссии россиян – Песков

13:21
Фото: ТАСС/Валерий Шарифулин
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал инцидент с задержанием российских граждан в Белоруссии, сообщает ТАСС.
Он выразил надежду, что права задержанных будут соблюдаться в полной мере.
"Безусловно, мы рассчитываем на то, что все права задержанных российских граждан будут соблюдаться в полной мере", – отметил Песков.
Кроме того, по словам пресс-секретаря президента РФ, в Кремле надеются на получение исчерпывающих данных по поводу задержанных россиян. Песков отметил, что в настоящий момент посол России в Белоруссии ведет переговоры с коллегами из Минска, а также консультируется по поводу данной ситуации с МИД РФ.
"Сегодня наш посол общается с МИД и с коллегами в Минске, поэтому рассчитываем, что в результате этого общения, а также по каналам общения между специальными службами мы получим исчерпывающую информацию о том, что произошло", – заявил Песков.
Ранее в Минске задержали 32 человека, являющихся представителями частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был найден на юге страны. Впоследствии выяснилось, что задержанные являются гражданами России.
Глава государства Александр Лукашенко заявил, что данный инцидент является чрезвычайным происшествием. Он поручил председателю КГБ Белоруссии разобраться в данной ситуации. Впоследствии посольство РФ в Минске получило официальное уведомление о задержании 32 граждан России.
Их намерения расценили как подготовку теракта. В связи с этим в Белоруссии в их отношении было возбуждено уголовное дело.
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