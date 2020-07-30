В Белоруссии задержали бывшего "политтехнолога Собчак" – СМИ

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Фото: wikimedia.org
В Белоруссии задержали политтехнолога Виталия Шклярова. Об этом сообщило республиканское Общенациональное телевидение (ОНТ).
По утверждению телеканала, он работал на выборах президента США, когда победил Барак Обама, а также "строил" избирательную кампанию Ксении Собчак в России. В сообщении отмечается, что по версии спецслужб, он консультировал администраторов групп в различных социальных сетях, объединенных названием "Страна для жизни".
"Страна для жизни" – видеоблог Сергея Тихановского, мужа кандидата на пост президента Белоруссии Светланы Тихановской. Блог модерировал гражданин России Дмитрий Попов, который был задержан в июне. По данным ОНТ, в России Попов вел паблики "радикального движения "Мужское государство", после чего попал в команду Тихановского.
Тихановский и ряд его сторонников содержатся под стражей с конца мая. В отношении них возбуждено уголовное дело из-за инцидента на пикете в Гродно, где произошла потасовка с сотрудниками милиции. Правозащитники республики считают блогера политическим заключенным. Он планировал участвовать в выборах президента Белоруссии, которые пройдут 9 августа.
Однако Тихановский не смог зарегистрироваться в ЦИК, поскольку отбывал административный арест за несанкционированную акцию протеста. В результате зарегистрировалась его жена, которая кандидатом в президенты. Всего пост претендуют пять человек. Действующий глава государства Александр Лукашенко баллотируется на шестой срок.
Ранее госагентство БелТА сообщило, что под Минском задержали 32 боевика иностранной частной военной компании. Отмечалось, что правоохранители получили данные о прибытии в страну более 200 наемников для дестабилизации обстановки перед выборами. Позже КГБ Белоруссии заявил, что задержанными являются граждане РФ – сотрудники ЧВК "Вагнер".
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