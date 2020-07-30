Посол РФ в Белоруссии прокомментировал задержание россиян в Минске

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Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев прокомментировал задержание россиян в Минске.

Он отметил, что заявление об их попытке вмешательства во внутренние дела Белоруссии выглядят безосновательно. Мезенцев заявил, что Россия ожидает доказательств по обвинениям, предъявленным россиянам, а также обоснование возбуждения уголовного дела.

"Российские граждане не причастны к событиям, связанным с общественно-политической ситуацией в Беларуси", – подчеркнул Мезенцев.

Посол заявил, что в МИД Белоруссии уже направлена нота с требованием предоставления доступа консульским сотрудникам к задержанным россиянам.

"В ходе встречи с министром иностранных дел Владимиром Макеем я подчеркнул, что посольство обязано и обеспечит защиту прав российских граждан, временно задержанных правоохранительными органами. Доступ консульских сотрудников к нашим гражданам должен быть оперативно обеспечен. Нами уже направлена соответствующая нота в адрес внешнеполитического ведомства республики", – сказал посол.

Кроме того, Мезенцев сообщил, что задержанные россияне следовали в третью страну.

"Россияне, прибывшие в санаторий "Белорусочка" под Минском, были вынуждены это сделать в связи с тем, что опоздали на рейс из Национального аэропорта столицы республики, направляясь транзитом в третью страну", – отметил Мезенцев.

Он добавил, что у них был заключен трудовой договор с зарегистрированной в Белоруссии компанией. Также посол отметил, что задержанные могут быть сотрудниками частного охранного предприятия, которое обеспечивает охрану энергетической инфраструктуры и ресурсов одного из иностранных государств.

Мезенцев призвал СМИ не распространять непроверенную информацию, которая может нанести ущерб союзническим отношениям России и Белоруссии. Он подчеркнул, что историческая значимость взаимодействия между двумя странами не должна ставиться под сомнение.

"Необходимо понимать, что масштаб, историческая значимость двухсторонних отношений, совместная нацеленность на расширение сотрудничества по многим и многим направлениям, важность Союзного договора – это непреходящие ценности для наших братских народов, и ставить это под сомнение недопустимо, тем более ссылаясь на возникший эпизод, который требует при этом совместного тщательного анализа и проверки", – отметил Мезенцев.

29 июля в Минске задержали 32 человека, являющихся представителями частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был найден на юге страны. Впоследствии выяснилось, что задержанные являются гражданами России.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что данный инцидент является чрезвычайным происшествием. Он поручил председателю КГБ Белоруссии разобраться в данной ситуации. Впоследствии посольство РФ в Минске получило официальное уведомление о задержании 32 граждан России.

Их намерения расценили как подготовку теракта. В связи с этим в Белоруссии в их отношении было возбуждено уголовное дело.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал спекулятивными мнения по поводу связи задержания россиян с выборами в Белоруссии. Он выразил надежду, что права задержанных россиян будут соблюдаться в полной мере. Песков также сообщил, что в Кремле также рассчитывают на получение исчерпывающих данных по поводу этого дела.