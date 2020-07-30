Телефонный разговор Путина и Лукашенко пока не планируется – Кремль

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Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что на данный момент телефонные переговоры между Владимиром Путиным и руководителем Белоруссии Александром Лукашенко не планируются. Об этом сообщает РИА Новости.

"Пока в планах нет. Вы понимаете, что между Минском и Москвой много каналов общения, самые разные каналы общения, в том числе и по линии правоохранительных ведомств", – заявил представитель Кремля.

Песков прокомментировал инцидент с задержанными под Минском россиянами и заявил, что в Кремле рассчитывают на урегулирование ситуации по имеющимся каналам связи.

Накануне, 29 июля, стало известно о задержании 32 россиян под Минском и одного – на юге Белоруссии. Они были опознаны как сотрудники частной военной кампании.

Правоохранительные органы республики возбудили уголовное дело по подозрению в подготовке террористических актов. Это подтвердил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков.

30 июля стало известно о намерении Белоруссии и Украины усилить пограничный режим на совместной границе. Данная мера объясняется задержанием граждан РФ на территории Белоруссии в преддверии президентских выборов, причем некоторые из них ранее воевали в Донбассе.

