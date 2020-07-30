МИД Белоруссии объявил о договоренности с Украиной об усилении пограничного режима

12:08
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Белоруссия и Украина объявили о намерении усилить пограничный режим на совместной границе. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на министерство иностранных дел Белоруссии.
"С украинской стороной достигнута договоренность об активизации взаимодействия между пограничными ведомствами и усилении пограничного режима для недопущения дестабилизации обстановки в обеих странах", – сообщили в ведомстве.
Как заявили в МИД Белоруссии, данная мера рассматривается действенной в связи с проведением в республике избирательной кампании, а также задержанием 33 граждан России под Минском. Некоторые из них принимали участие в боевых действиях в Донбассе.
Инцидент произошел в ночь на среду, 29 июля. Сотрудники республиканских правоохранительных органов арестовали 32 представителей частной военной компании под Минском.
Как заявил госсекретарь Совбеза Белоруссии Андрей Равков, по данному факту возбуждено уголовное дело. Оно классифицируется по статье "подготовка террористического акта".
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