Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие госграницы с Россией

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

Пограничники Белоруссии усилили оперативное прикрытие государственной границы, в том числе на белорусско-российском участке. Об этом говорится на официальной странице Госпогранкомитета республики в Telegram.

"Сегодня в рамках выполнения поручений руководства страны пограничники усилили оперативное прикрытие госграницы, в том числе на белорусско-российском участке", – говорится в сообщении.

29 июля в Минске задержали 32 человека, являющихся представителями частной военной компании "Вагнер". Еще один человек был найден на юге страны. Впоследствии выяснилось, что задержанные являются гражданами России.

Глава государства Александр Лукашенко заявил, что данный инцидент является чрезвычайным происшествием. Он поручил председателю КГБ Белоруссии разобраться в данной ситуации. Впоследствии посольство РФ в Минске получило официальное уведомление о задержании 32 граждан России.

Их намерения расценили как подготовку теракта. В связи с этим в Белоруссии в их отношении было возбуждено уголовное дело.

