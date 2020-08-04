РФ не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан страны – Захарова

Фото: AP.Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что Россия не даст в обиду задержанных в Белоруссии граждан страны, сообщает ТАСС.

"Что касается задержанных в Белоруссии российских граждан, вина которых ничем не доказана, и того спектакля, который вокруг этого устроили, то мы их в обиду не дадим, и в Минске это прекрасно знают", – пояснила Захарова.

По ее словам, Александр Лукашенко "прав в том, что братские отношения народов двух стран не подвержены конъюнктурным сиюминутным интересам, включая электоральные".

"Под ними прочный фундамент исторической близости и современного прагматического взаимодействия", – отметила дипломат.

Ранее под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.

В послании белорусскому народу и национальному собранию в преддверии выборов Лукашенко назвал враньем и легендой заявления о том, что задержанные россияне летели в Стамбул. Он также опроверг сообщения о том, что договорился с руководством РФ о задержанных.

Член Совета Федерации Алексей Пушков считает, что президент Белоруссии намерен извлечь выгоду из сложившейся политической ситуации, однако примеров подобных выигрышных стратегий член Совфеда не встречал.