Пушков оценил высказывание Лукашенко о боязни РФ потерять Белоруссию

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Член Совета Федерации Алексей Пушков прокомментировал высказывание президента Белоруссии Александра Лукашенко о том, что РФ якобы опасается потерять связь с республикой. Об этом сообщает News.ru.

"Насчет "предметного интереса" со стороны Запада Лукашенко верно сказал. Интерес, однако, один – оторвать Белоруссию от России и добиться смены режима", – заявил сенатор.

По словам Пушкова, президент Белоруссии намерен извлечь выгоду из сложившейся политической ситуации, однако примеров подобных выигрышных стратегий член Совфеда не встречал.

В послании к парламенту и народу в преддверии выборов главы государства Александр Лукашенко заявил, что Белоруссия остается последним близким союзником России, а потому в Кремле опасаются потерять связь с Минском. Он также отметил интерес к республике со стороны стран Запада.

При этом действующий президент Белоруссии отметил, что Россия останется союзником государства вне зависимости от того, кто будет у власти. Лукашенко назвал отношения между странами непреодолимым фактором.

Кроме того, президент Белоруссии заявил, что ранее задержанных под Минском россиян перебросили в республику намеренно. В отношении этой группы заведено уголовное дело, а Лукашенко отмечал, что в стране пресекли появление до 200 боевиков.

