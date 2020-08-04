Лукашенко заявил о намеренной переброске россиян в Белоруссию

Фото: AP Photo/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus via AP

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что задержанные в республике россияне были переправлены в страну намеренно. Об этом сообщает ТАСС.

"Все это вранье: про Стамбул, про Венесуэлу, про Африку и Ливию. Эти люди, они дали показания, были направлены специально в Беларусь. Команда была – ждать", – заявил белорусский лидер.

В Белоруссии под Минском задержали 32 гражданина России, представляющих частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них завели уголовное дело о подготовке террористического акта.

Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в столице республики пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.

Ранее президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал задержание россиян чрезвычайным происшествием. Впоследствии глава республики подчеркнул, что в страну планировали перебросить 200 боевиков.

