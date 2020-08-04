Лукашенко заявил, что РФ боится потерять Белоруссию

Фото: ТАСС/Михаил Метцель
Российская Федерация боится потерять Белоруссию, считает президент республики Александр Лукашенко. Об этом глава государства рассказал в послании накануне выборов, передает РИА Новости.
"Россия боится нас потерять, потому что, кроме нас, у нее не осталось по-настоящему близких союзников. И Запад в последнее время стал проявлять к нам все более предметный интерес", – сообщил Лукашенко во время обращения к парламенту и народу.
Белорусский лидер добавил, что и Китай всерьез рассчитывает на "стабильность своего друга".
Выборы президента в республике пройдут 9 августа. В качестве дня досрочного голосования установлено 4 августа. На выборах ЦИК были зарегистрированы пять человек, в том числе действующий президент. Для Александра Лукашенко новый срок может стать шестым.
Ранее говорилось, что в Белоруссии возбудили дело о подготовке теракта после задержания россиян. Сотрудники республиканских правоохранительных органов арестовали 32 представителя частной военной компании под Минском.
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