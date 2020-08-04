Досрочные выборы президента стартовали в Белоруссии

Фото: ТАСС/Наталия Федосенко

В Белоруссии стартовало досрочное голосование на выборах президента страны. Об этом сообщает "Газета.ру".

Отмечается, что проголосовать заранее можно будет в период с 4 по 8 августа. При этом объяснять причину отсутствия в основной день выборов не придется.

Голосование на выборах президента Белоруссии состоится 9 августа. ЦИК зарегистрировала 5 кандидатов, в том числе действующего лидера Александра Лукашенко.

Ранее глава республики подтвердил свои намерения провести референдум по внесению изменений в конституцию страны. Граждане сами смогут выбрать свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.