Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда будет союзником Белоруссии независимо от того, кто будет находиться у власти. Об этом сообщает РИА Новости.

Заявление лидер республики сделал во время обращения к парламенту и народу.

"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, – напрасно", – отметил Лукашенко.

Ранее президент Белоруссии назвал задержание в республике более 30 россиян, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер", чрезвычайной ситуацией. По его словам, в России после инцидента пытались "оправдать свои грязные намерения"

При этом в Кремле уверены, что обвинения Лукашенко в адрес Москвы – это спекуляция. Таким образом действующий президент республики пытается получить поддержку избирателей в преддверии выборов главы государства.