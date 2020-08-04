12:30
Фото: РИА Новости/Валерий Шарифулин
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Россия всегда будет союзником Белоруссии независимо от того, кто будет находиться у власти. Об этом сообщает РИА Новости.
Заявление лидер республики сделал во время обращения к парламенту и народу.
"Россия всегда была, есть и будет нашим ближайшим союзником, кто бы ни был у власти в Белоруссии или в России. Это непреодолимый фактор, это глубоко внутри наших народов. Даже несмотря на то, что братские отношения с нами поменяла на партнерские, – напрасно", – отметил Лукашенко.
Ранее президент Белоруссии назвал задержание в республике более 30 россиян, которые являются представителями частной военной компании "Вагнер", чрезвычайной ситуацией. По его словам, в России после инцидента пытались "оправдать свои грязные намерения"
При этом в Кремле уверены, что обвинения Лукашенко в адрес Москвы – это спекуляция. Таким образом действующий президент республики пытается получить поддержку избирателей в преддверии выборов главы государства.
Лукашенко недоволен местными СМИ
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