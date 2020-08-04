Минобороны Белоруссии сообщило о плановых военных сборах на границе с РФ

12:25
Фото: РИА Новости/Максим Блинов
В Витебской области на севере Белоруссии пройдут плановые военные сборы. Они состоятся 11 августа, заявила РИА Новости представитель Минобороны республики Наталья Гаврусик.
"Подготовка военнообученного резерва на военных сборах– это процесс, который в Вооруженных силах идет непрерывно", – сообщила Гаврусик. По словам представителя ведомства, подготовка военнообученного резерва в ходе подобных сборов идет в течение года.
При этом Гаврусик обратила внимание, что получение повестки не всегда означает призыв на сборы. Ее могут направить в связи с актуализацией документов.
В Белоруссии стартовало досрочное голосование на выборах президента страны. Проголосовать заранее можно будет в период с 4 по 8 августа.
Ранее Владимир Путин подписал указ о призыве запасников на военные сборы в 2020 году. Документ начал действовать с 29 июня.
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