Лукашенко подтвердил намерения изменить конституцию Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко подтвердил свои намерения провести референдум по внесению изменений в конституцию страны. Об этом сообщает РИА Новости.

"По мере того как менялась наша Белоруссия, менялись и мы. Готовность белорусов взять на себя ответственность за судьбу страны очевидна. И степень этой ответственности установит сам народ. Но по закону! Не на улицах и площадях, а через правовые отношения. Давайте начнем с конституции", – сказано в предвыборной программе Лукашенко.

Кроме этого, президент отмечает, что изменения определят сами граждане. Они смогут выбрать свои права, свободы и обязанности, а также полномочия органов государственной власти.

Выборы президента Белоруссии состоятся 9 августа. ЦИК страны зарегистрировал пять кандидатов. Действующий лидер республики баллотируется в президенты шестой раз.

Ранее Центральная избирательная комиссия страны инициировала экстренную встречу со всеми претендентами на пост главы государства.