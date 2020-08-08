Посол РФ назвал задержание россиян в Минске провокацией третьей страны

09:03
Фото: AP Photo/Belarusian KGB, State TV and Radio Company of Belarus via AP
Посол РФ в Белоруссии Дмитрий Мезенцев заявил, что задержание россиян под Минском было провокацией, организованной из третьей страны с целью осложнения отношений России и Белоруссии. Об этом сообщает РИА Новости.
"Сегодня представлены убедительные факты, подтверждающие, что из третьей страны готовилась провокация, нацеленная на осложнение отношений России и Беларуси", – сообщил Мезенцев.
Он заявил, что в сложившейся ситуации справедливее всего было бы отпустить россиян домой. При этом он заверил, что Россия никогда не позволит себе шагов, которые могут содействовать нарушению общественного порядка и законности.
Мезенцев также подчеркнул, что сотрудники консульства в четверг и пятницу встретились с задержанными. По его словам, россияне по-прежнему не понимают причину своего задержания. При этом дипломат отметил, что режим их содержания улучшился.
29 июля под Минском были задержаны 32 гражданина РФ, представлявшие частную военную компанию. Еще одного человека задержали на юге страны. В отношении них заведено уголовное дело о подготовке террористического акта.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова говорила, что Россия не даст в обиду задержанных граждан страны. Кроме того она напомнила, что их вина до сих пор ничем не доказана.
Как заявил российский консул в Минске Кирилл Плетнев, группа граждан РФ находилась в Белоруссии транзитом. Задержанные объяснили, что должны были сделать в Минске пересадку, чтобы 25 июля вылететь в Стамбул и проследовать к месту назначения.
Следственный комитет Российской Федерации начал расследование в связи с задержанием россиян. Специалисты проводят проверку, после которой будет принято процессуальное решение.
СК начал проверку обстоятельств задержания россиян в Белоруссии
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