Лукашенко прокомментировал забастовки на предприятиях Белоруссии

Фото: ТАСС/Николай Петров/БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко прокомментировал прошедшие на предприятиях республики забастовки. Об этом сообщило агентство БЕЛТА.

"Я на этот счет уже высказался: кто-то хочет бастовать – пусть идут бастовать, но на заводах им делать нечего", – сказал он.

Также он призвал руководителей предприятий предупредить рабочих, но "не давить ни на кого ни в коем случае".

"Потерять хотят работу и предприятия – потеряют. Дальше они не восстановятся, мы же это прекрасно понимаем. Поэтому пусть руководители со своими коллективами разбираются", – заявил Лукашенко.

Белорусский лидер добавил, что 17 августа посетит Минский завод колесных тягачей, где ответит на вопросы.

Кроме того, он проинформировал о планах обсудить ситуацию в Белоруссии с Владимиром Путиным. По его мнению, против страны по сценарию разворачивается агрессия. Лукашенко подчеркнул, что власти видят природу происходящего.

Протесты в Белоруссии начались после президентских выборов. Министр внутренних дел республики Юрий Караев распорядился провести тщательную проверку по каждому факту насилия в отношении журналистов. Он потребовал, чтобы их в первую очередь выпускали из изоляторов временного содержания.

Караев взял на себя ответственность за травмы, нанесенные случайным прохожим в ходе протестов, и принес извинения. Он считает, что нынешняя ситуация в стране не является революцией.

В СК республики полагают, что у акций были координаторы. Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова подтверждала, что российская сторона отмечает попытки давления зарубежных партнеров на белорусские власти.

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен полагает, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто "нарушает демократические ценности" в Белоруссии. Госсекретарь США Майк Помпео тоже не исключил санкций.