В Белоруссии после прошедших выборов президента, на которых победил действующий глава государства Александр Лукашенко, несколько дней не утихают акции протеста, перерастающие в столкновения с правоохранителями.

Происходящее в республике прокомментировали российские и зарубежные звезды шоу-бизнеса, деятели искусства, политики, предприниматели.



Акция протеста после объявления результатов выборов президента Белоруссии

"Навели шуму на весь мир"

Одним из первых представителей шоу-бизнеса, кто призвал белорусов прекратить протесты, оказался музыкант Макс Корж. Певец заявил, что прямые столкновения могут привести только к жертвам.

"Вы показали, что можете дать отпор. Навели шуму на весь мир. Жестких видеоматериалов хватит на месяц вперед, чтобы не потухнуть. Эта тема (прямые столкновения) сегодня не сработает в плюс. Ту "победу со дня на день", о которой вам пишут в Telegram, на данный момент прямыми столкновениями объективно одержать нереально", – написал Корж в своем Instagram.

Музыкант и политик Сергей Шнуров также не обошел вниманием происходящее в республике и посвятил свое новое стихотворение забастовке на БелАЗе.

"Все проблемы наружу вылазят, \ Если их 20 лет не решали. \ Забастовка теперь на БелАЗе. \ Лукашенко поддержка большая! \ Вышли сотни людин \ И кричат как один: \"Уходи! Уходи! Уходи!" – разместил Шнуров стих в своем Instagram.



Акция протеста после объявления результатов выборов президента Белоруссии

Шоумен Иван Ургант опубликовал в соцсетях пост с бело-красно-белым флагом, ставшим символом белорусской оппозиции, и подчеркнул, что "ненавидит насилие".

"Ненавижу насилие! И люблю Белоруссию", – подчеркнул Ургант.

Актер Гоша Куценко в своем посте отметил наступившее в Белоруссии "гендерное равенство", при котором "избивают как мужчин, так и женщин".

"Одинаково и без разбора. Причем жестко. А ведь такие вещи очень надолго запоминаются народом", – написал Куценко в Instagram.

А российский дирижер Владимир Спиваков вовсе решил отказаться от награды, которую ему ранее вручил президент Белоруссии. Он вернул Александру Лукашенко орден Франциска Скорины.

При этом народный артист СССР подчеркнул, что его сердце бьется в унисон с народом Республики Беларусь, правомерно требующим соблюдения элементарных прав и свобод, включая права на мирные протесты.

Чемпион Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиб Нурмагомедов заявил, что следит за ситуацией в республике, и пожелал белорусам мирного неба над головой.

"Мир намного лучше, чем война. Не хотел бы давать политическую оценку. Пожелаю братскому народу мира и здоровья", – сказал Нурмагомедов в ходе пресс-конференции в Москве.



Акция памяти погибшего в ходе беспорядков в Минске

Американский певец и актер Джаред Лето также поддержал народ Белоруссии. В своем Instagram он опубликовал бело-красно-белый флаг. Пост сопровождала подпись: "Белоруссия, мы с тобой".

Кроме того, на публикацию пользователя Twitter о протестах в Белоруссии отреагировал основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск.

Один из пользователей соцсети опубликовал сообщение с призывом распространить информацию о протестах в республике и их жестоком подавлении со стороны полиции. Он отметил в своем твите аккаунты Илона Маска и Билла Гейтса.

"Жаль слышать это. Чем мы можем помочь?" – ответил Маск.

Реакция политиков

Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Евросоюз должен ввести санкции в отношении тех, кто нарушает демократические ценности в Белоруссии.

"Нам нужны дополнительные санкции против тех, кто нарушает демократические ценности или злоупотребляет правами человека в Белоруссии", – заявила глава ЕК.

Официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт заявил, что канцлер Германии Ангела Меркель решительным образом осуждает применение силы против мирных демонстрантов.

"Я хотел бы от имени канцлера снова решительно осудить применение жестокого насилия против мирных демонстрантов", – сказал он.



Акция в поддержку задержанных и пострадавших во время протестов в Минске

Депутат Европейского парламента от Польши Яцек Сариуш-Вольский отметил, что санкции за события в Белоруссии необходимо ввести против России.

"То, что мог бы сделать Евросоюз, что могла бы предложить Польша, – это направить санкции на Россию, а не на Белоруссию. Потому что это похоже на наказание меча, а не руки. Если нейтрализовать роль российского вмешательства или даже аннексии, то, думаю, белорусы сами справятся со строительством демократии", – сказал депутат Европарламента от Польши.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова сообщила, что Москва обеспокоена массовыми беспорядками в Белоруссии. Она отметила, что в стране наблюдаются попытки внешнего вмешательства в дела суверенного государства. Захарова подчеркнула, что цель вмешательства заключается в попытке расколоть общество и дестабилизировать ситуацию в Белоруссии.

Кроме того, экс-президент Украины Петр Порошенко записал видеообращение к Александру Лукашенко. На записи экс-президент Украины сообщил, что Белоруссия и ее народ всегда будут традиционными друзьями украинцев.

"Демократическая и стабильная, процветающая и независимая Беларусь – один из ключевых элементов безопасности и процветания Украины", – пояснил Порошенко.



Стихийный митинг рабочих предприятия "Гродно Азот" в Гродно

14 августа кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская опубликовала видеообращение с призывом остановить насилие на улицах белорусских городов. Также она предложила властям пойти на диалог с протестующими.

"Я прошу всех мэров городов 15 и 16 августа выступить организаторами мирных массовых собраний в каждом городе", – заявила Тихановская.

Она отметила, что власть превратила мирные протесты в "кровавую бойню".

Комментируя массовые протесты в стране, Александр Лукашенко предложил демонстрантам устроиться на работу. Он заявил, что основа протестующих – "люди с криминальным прошлым и сегодня безработные".

Глава МВД РБ Юрий Караев сообщил, что не рассматривает нынешние события в стране как революцию. Он предложил остановить насилие прежде всего в головах.

Караев напомнил, что любая революция ведет к резкому снижению уровня жизни и прекращению работы экономики. Также он взял ответственность на себя в связи с травмами, нанесенными случайным прохожим, и принес извинения.

