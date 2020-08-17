Производство на "Беларуськалии" частично остановлено – профсоюз

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На заводе белорусского производителя удобрений "Беларуськалий" частично остановлено производство из-за того, что часть работников бастует. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на руководителя "Белхимпрофсоюза" (первичная профсоюзная организация "Беларуськалия") Андрей Рыбак.

"Часть рабочих "Беларуськалия" бастует, соответственно, частично производство остановилось", – сообщил Рыбак.

17 августа президент Белоруссии Александр Лукашенко в ходе визита на Минский завод колесных тягачей заявил, что перевыборов в стране не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (других выборов. – Прим. ред.) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все", – заявил Лукашенко.

Также президент прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях. Он отметил, что люди, которые отказываются работать, не повлияют на производство ввиду их малочисленности.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм.