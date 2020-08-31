Литва и Эстония запретили въезд Лукашенко

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Литва и Эстония запретили въезд Александру Лукашенко и еще 29 белорусским официальным лицам. Ранее аналогичные санкции ввела Латвия, сообщает RT.

В МИД Эстонии уточнили, что запрет распространяется на людей, которые играют ключевую роль в фальсификации результатов выборов в Белоруссии и в применении насилия против мирных демонстрантов".

Список чиновников опубликован на сайте министерства. В него, помимо главы государства, вошли министр внутренних дел, министр юстиции, генеральный прокурор, должностные лица администрации президента, члены ЦИК и правоохранительных органов.

Запрет вводится на пять лет – с 31 августа 2020 года по 30 августа 2025 года.

Ранее Александр Лукашенко признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер.

На встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало он заявил, что считает необходимым выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента.