Президентские выборы могут пройти в случае принятия новой Конституции – Лукашенко

16:52
Фото: ТАСС/Андрей Стасевич/БелТА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил, что президентские выборы пройдут снова в случае принятия новой Конституции. Об этом он заявил в ходе общения с коллективом Минского завода колесных тягачей, которое транслировалось в эфире телеканала "Беларусь 24".
Он отметил, что новый основной закон должен устраивать разные политические силы. Новая Конституция должна быть принята на референдуме.
"Ее должны принять на референдуме, потому что мы прежнюю Конституцию принимали на референдуме, и по новой Конституции провести, если вы хотите, выборы – и парламента, и президента, и местных органов власти", – сказал Лукашенко.
Ранее глава Белоруссии сообщил, что в настоящий момент идет работа над третьим вариантом обновленной Конституции. Предыдущие два были отвергнуты, поскольку они слабо отличались от действующей.
Лукашенко также заявлял, что в стране не будет перевыборов. Глава государства также прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях. Он отметил, что люди, которые отказываются работать, не повлияют на производство ввиду их малочисленности.
В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.
В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.
14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".
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