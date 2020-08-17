Лукашенко заявил, что власть в Белоруссии никогда не "падет"

Фото: ТАСС/YAUHEN YERCHAK/ЕРА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что власть в республике "никогда не падет". Об этом сообщает госагентство "БелТА".
"Они людей отравили соцсетями. И у некоторых сложилось мнение: все, власти нет, власть пала. Власть никогда не падет. Вы меня знаете. А с ними мы разберемся. Просто надо потерпеть", – заявил Лукашенко.
Президентские выборы в Белоруссии состоялись 9 августа. ЦИК Белоруссии признала их результаты действительными, поскольку явка превысила 50%. 14 августа избирательная комиссия озвучила итоговые результаты выборов, согласным которым Лукашенко получил 80,1% голосов.
За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".
На фоне президентских выборов в Белоруссии продолжаются протестные акции. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.
В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что если народ загубит первого президента, это будет начало их конца. Лукашенко также заявил, что перевыборов в стране не будет.
Генпрокуратура Белоруссии сообщила об освобождении почти всех участников акций протеста
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