Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом Конституции Белоруссии

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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил о работе над третьим вариантом обновленной Конституции. По его словам, два предыдущих варианта он отверг из-за того, что они не сильно отличались от действующей.

"Конституция новая нужна. Два варианта мне предложили. Я их отверг, потому что они мало отличаются от этой. Идет работа над третьим вариантом. Приходите, садитесь – и работаем над Конституцией", – приводит слова Лукашенко БелТА.

Кроме того, в ходе визита на Минский завод колесных тягачей 17 августа он заявил, что перевыборов в стране не будет.

"Никогда вы от меня не дождетесь, чтобы я под давлением что-то сделал. Их (других выборов) не будет. Потому что не будет ни МЗКТ, ни МАЗа, ни БелАЗа, за полгода мы уничтожим все", – заявил Лукашенко.

Также президент прокомментировал забастовки рабочих на белорусских предприятиях. Он отметил, что люди, которые отказываются работать, не повлияют на производство ввиду их малочисленности.

В Белоруссии продолжаются акции протеста, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. Так, 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек.

В этот же день состоялся митинг сторонников Лукашенко. Глава государства выступил с речью перед собравшимися. Он отметил, что, если народ загубит первого президента, это будет начало их конца.

14 августа ЦИК Белоруссии озвучила итоговые результаты выборов. Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,1% избирателей. Недавно она заявила, что готова стать национальным лидером, "чтобы страна успокоилась, вошла в нормальный ритм".