Лукашенко заявил о необходимости создания не завязанной на президенте системы

14:29
Фото: AP/Maxim Guchek/BelTA Pool
Президент Белоруссии Александр Лукашенко признал, что существующая в стране общественная система носит отчасти авторитарный характер. Он считает необходимым выстроить систему, которая не была бы завязана на личность президента, сообщает агентство БелТА.
"Я считаю, что, несмотря на то что у нас несколько авторитарная система устройства общественной жизни, тем не менее президент оберегает и охраняет суды", – отметил Лукашенко на встрече с председателем Верховного суда Валентином Сукало, которого он попросил подключиться к изменению Конституции страны.
"Но это личностный момент, а надо сделать так, чтобы работала система, не завязанная на личность, в том числе Лукашенко", – обратился президент Белоруссии к Сукало.
Глава государства выразил уверенность, что в новой Конституции удастся достойно отразить систему устройства судов, "исходя из нашего с вами опыта работы за последнюю четверть века". "Но ответственно: вносите предложение – распишитесь за это предложение", – добавил Лукашенко.
Ранее Лукашенко заявил, что президентские выборы пройдут снова в случае принятия новой Конституции. Он отметил, что новый основной закон должен быть принят на референдуме и устраивать разные политические силы.
Глава Белоруссии также сообщал о работе над третьим вариантом обновленной Конституции. Предыдущие два были отвергнуты, поскольку они слабо отличались от действующей.
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