Лукашенко назвал создание совета оппозиции попыткой захвата власти

17:06
Фото: ТАСС/YAUHEN YERCHAK/ЕРА
Президент Белоруссии Александр Лукашенко отметил, что создание координационного совета оппозиции является попыткой захвата власти, передает БелТА.
"Они нам подкидывают другую сторону. И требуют ни много ни мало передать им власть. Значит, мы это расцениваем однозначно: это попытка захвата власти со всеми вытекающими последствиями", – заявил Лукашенко.
Он подчеркнул, что стремление представителей оппозиции продемонстрировать, что они мирные, является ширмой. По словам Лукашенко, она нацелена на "убаюкивание" властей и особенно силовых структур.
"Это ширма. Если заглянуть за нее, вы видите, что происходит", – заявил Лукашенко.
Он добавил, что по отношению к членам штаба будут приниматься адекватные меры. Глава Белоруссии подчеркнул, что они будут проводиться в рамках закона и Конституции страны.
"У нас достаточно этих мер, чтобы остудить некоторые горячие головы", – сказал Лукашенко.
Комментируя состав координационного совета оппозиции, Лукашенко отметил, что он состоит из бывших "прикорытников".
"Там бывшие, обиженные, которые когда-то походили во власти, и откровенно отвязанные нацисты. Посмотрите этот список", – сообщил Лукашенко.
Ранее представитель Светланы Тихановской Ольга Ковалькова сообщила о публикации списка членов координационного совета "для передачи власти". В его состав вошли 35 человек, среди которых – известные люди, журналисты, политики, юристы и представители Тихановской.
Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии опубликовала новое видеообращение. В нем она поздравила с днем рождения своего супруга Сергея, который в настоящий момент находится в СИЗО. Она сообщила, что ее муж не совершал преступлений и был задержан из-за провокации спецслужб.
В стране тем временем продолжаются протесты, которые начались 9 августа на фоне президентских выборов. По их итогам, опубликованным ЦИК Белоруссии 14 августа, глава государства Александр Лукашенко одержал победу, получив 80,1% голосов. Оппозиционный кандидат Светлана Тихановская набрала 10,12%.
Лукашенко заявил, что перевыборов в стране не будет, однако позже уточнил, что новые выборы возможны в случае принятия обновленной Конституции. В ЦИК Белоруссии не нашли оснований для признания президентских выборов недействительными.
Помимо этого, в стране регулярно происходят забастовки заводских рабочих. Так, недавно стало известно, что частично остановлено производство на "Беларуськалии" из-за нежелания сотрудников продолжать работу.
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