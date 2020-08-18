Глава Минздрава Белоруссии обратился к протестующим в открытом письме

Фото: РИА Новости/Sputnik/Владимир Караник

Глава министерства здравоохранения Белоруссии Владимир Караник сообщил, что вечером 17 августа на протестном митинге у ведомства представители медицинского сообщества оказались "далеко не в большинстве". По его словам, диалога так и не вышло.

"Вчера, учитывая, что людьми, которые в Сети позиционировали себя как представители всего медицинского сообщества, было предложено прийти к Минздраву и задать вопросы, а также принимая во внимание, что сейчас мы испытываем жуткий дефицит общения, я вышел к собравшимся, чтобы использовать хотя бы эту возможность наладить диалог с коллегами", – говорится в открытом письме министра, опубликованном на портале tut.by.

Как подчеркивает глава ведомства, сложилось впечатление, что обсуждение не требовалось людям, находящимся на данной встрече. Ко всему прочему, Караник не смог подобрать определение ситуации около здании Минздрава.

Президентские выборы прошли в Белоруссии 9 августа. ЦИК страны признала их результаты действительными, так как явка превысила 50%. Затем по всей стране начались массовые протесты. Разгоняли демонстрантов представители силовых структур. Они подавляли протесты с помощью светошумовых гранат и слезоточивого газа.

В день выборов в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена. Согласно итоговым данным ЦИК Белоруссии, Александр Лукашенко получил 80,1% голосов. За оппозиционного кандидата Светлану Тихановскую проголосовали 10,12% избирателей.

Ранее в Минздраве Белоруссии заявили о двух погибших во время протестов. Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле. Стало известно, что у него ухудшилось самочувствие.