В Минздраве Белоруссии заявили о двух погибших во время протестов

19:52
Фото: ТАСС/Tatyana Zenkovich/EPA
Во время акций протеста в Белоруссии погибли два человека. Данную информацию подтвердил глава министерства здравоохранения Владимир Караник, передает Sputnik Беларусь.
Первым погибшим стал Александр Тарайковский. Согласно данным МВД, в него могли стрелять из нелетального оружия, поскольку при подавлении протестов огнестрельное оружие не применялось.
Второго участника протестов привезли в больницу из ИВС в Гомеле. Стало известно, что у него ухудшилось самочувствие. В скором времени участник протестов умер, об этом рассказал министр врачам, которые собрались перед зданием ведомства. Имя второго умершего в настоящий момент не называется.
Сейчас в Белоруссии продолжаются акции протеста, начавшиеся 9 августа на фоне президентских выборов. Демонстранты вышли на улицы во всех городах республики. 16 августа у стелы "Минск – город-герой" на митинге собрались несколько десятков тысяч человек. В день выборов в стране отключили интернет. 12 августа его работа была возобновлена.
14 августа ЦИК Белоруссии огласила окончательные итоги выборов президента страны. Согласно им, действующий глава государства Александр Лукашенко получил 80,1%. Кандидат в президенты Светлана Тихановская набрала 10,12% голосов.
Президентские выборы могут пройти в случае принятия новой Конституции – Лукашенко
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