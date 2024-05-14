Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Очистные сооружения "Пучково" реконструируют в ТиНАО, рассказал заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В результате <...> повысится надежность работы системы водоотведения и будет обеспечен необходимый резерв мощностей", – цитирует заммэра телеграм-канал комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, городские власти планируют построить новую канализационно-насосную станцию (КНС), которая сможет обрабатывать тысячу кубометров воды в сутки.

Работы по капремонту будут выполняться при помощи современных технологий, что позволит отключить морально устаревшие сооружения и направлять стоки на очистные городского округа Троицк. При этом планируется установить мощные газоочистители, чтобы исключить возможность появления неприятных запахов.

"При проведении работ предпочтение отдаем оборудованию и материалам отечественного производства. Все ключевые узлы и механизмы производятся в столичном регионе", – сказал заммэра.

Он напомнил, что с 2012 года власти Москвы построили и капитально отремонтировали 11 очистных сооружений, а также обновили КНС "Щапово".

Ранее городские службы в полном объеме приступили к работам по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в Москве. По словам Бирюкова, в 2024 году в рамках реализации региональной программы капремонта обновят порядка 900 фасадов жилых домов.

