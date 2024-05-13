Капремонт фасадов многоквартирных домов начался в Москве

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Городские службы в полном объеме приступили к работам по капитальному ремонту фасадов многоквартирных домов в Москве. Об этом заявил заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков, передает телеграм-канал столичного комплекса городского хозяйства.

По словам Бирюкова, в 2024 году в рамках реализации региональной программы капремонта обновят порядка 900 фасадов жилых домов. Больше всего – в Юго-Западном (193), Троицком и Новомосковском (117), Центральном (70) административных округах. Для каждого типа фасада специалисты разработали специальную технологию, которая позволяет восстановить технические характеристики и внешний облик здания, указал заммэра.

При восстановлении окрашенных фасадов панельных зданий сначала исправляется геометрия панелей, затем межпанельные швы заполняются герметиком, далее фасад грунтуют и окрашивают в два слоя. Чтобы обеспечить устойчивость к воздействию влаги и надолго сохранить насыщенный цвет, столичные службы используют краски с высокими паропроницаемыми свойствами.

Для ремонта облицованных мелкоразмерной керамической плиткой фасадов домов используется полимерцементная смесь на армирующих сетках. Отремонтированный по такой технологии фасад прослужит не меньше 30 лет. Кирпичные фасады в ходе капремонта подвергаются обязательной гидрофобизации – современному методу обработки, который защищает от разрушительных процессов, связанных с попаданием воды, говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что в Москве в рамках программы капремонта жилого фонда отремонтируют 170 многоквартирных домов в ЮЗАО. Специалисты проведут соответствующие работы в этом году. Они восстановят фасады, кровлю, приведут в порядок входные группы и балконы, восстановят архитектурные элементы.