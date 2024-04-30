Более 240 лифтов заменят в жилых домах САО по программе капремонта

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В этом году планируется заменить 243 лифта в жилых домах Северного административного округа столицы в рамках реализации программы капремонта. Об этом сообщает официальный сайт мэра и правительства Москвы со ссылкой на данные комплекса городского хозяйства.

Больше всего замен произведут в районах Ховрино (29 лифтов), Бескудниковский и Войковский (по 24 лифта).

Так, в доме 13 на Волоколамском шоссе оборудуют 14 новых лифтов грузоподъемностью 320 килограммов. В доме 10, корпусе 2 на Дубнинской улице заменят девять лифтов грузоподъемностью 350 килограммов. В свою очередь, в доме 44, корпусе 3 на улице Лавочкина установят девять лифтов грузоподъемностью 630 и 400 килограммов.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов. Он подчеркивал, что в 2024 году в порядок приведут 712 кровель.

