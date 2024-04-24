Капремонт дома с балюстрадой завершен на Дмитровском шоссе

Фото: Фонд капитального ремонта

Городские специалисты завершили ремонтные работы в доме 5, корпусе 1, на Дмитровском шоссе, который построили в постконструктивистском стиле в 1941 году. Об этом сообщает пресс-служба Фонда капитального ремонта Москвы.

Специалисты восстановили фасад, уделив большое внимание сохранению исторического облика декоративных элементов. Для этого эксперты разработали проект, который учитывал все особенности объекта. В результате удалось сохранить архитектурные элементы дома и восстановить утраченные.

Сначала рабочие расчистили и отремонтировали штукатурный слой, восстановили поврежденные гладкие и рустованные внешние стены сооружения. После нанесения специального раствора против грибка и окраски в соответствии с историческим цветом были проведены работы на входных группах, цоколе и балконах. На завершающем этапе были заменены отливы, отремонтированы внешний водосток и откосы.

Ранее заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков рассказывал, что специалисты комплекса городского хозяйства приступили к капитальному ремонту крыш многоквартирных домов. Он подчеркивал, что в 2024 году в порядок приведут 712 кровель.

