Психолог Грязев: нарциссические родители делят детей на любимчиков и нелюбимых

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Склонность по-разному любить своих детей связана с ожиданиями родителей от них. Нарциссические отец и мать нередко выбирают себе любимчиков. Об этом "Газете.ру" рассказал клинический психолог, психоаналитик Юрий Грязев.

По словам специалиста, не каждый ребенок намерен реализовывать надежды своих родителей. Вместо этого он может предпочесть собственный путь, который не будет похож на планы отца и матери. В связи с этим он может стать разочарованием для семьи.

При этом, если ребенок строит свою жизнь так, как этого хотят отец и мать, высока вероятность, что он окажется самым любимым из детей в нарциссической семье. Но когда родители дают своему ребенку право на самостоятельность и собственный выбор жизненного пути, то они спокойно относятся к его ошибкам, подчеркнул психолог.

"В таком случае родители, скорее всего, будут одинаково относиться к своим дочерям и сыновьям. И это позиция психически взрослого человека", – отметил эксперт.

Психоаналитик также обратил внимание, что дети не всегда имеют возможность объективно оценить, кого из них родители любят больше. По его словам, это связано с тем, что зачастую позиция братьев и сестер по этому поводу попадает в плоскость конфликтов между собой и не связана с их отношениями с матерью и отцом.

Эксперт отметил, что ощущение себя менее любимым может объясняться тем, что у второго ребенка лучше складывалось общение с родителями. Это значит, что его могли выделять, поскольку он оказался более удобным для взрослых.

Ранее семейный психолог Ольга Латынцева призвала родителей не реагировать на использование ребенком нецензурной лексики, если его возраст не превышает семи лет. При этом с ребенком старше эксперт посоветовала провести спокойный разговор. Она также рекомендовала оказаться от унижений и угроз.