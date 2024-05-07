Психолог Латынцева рассказала, когда не нужно обращать внимание на мат от ребенка

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Если ребенку меньше семи лет и он начал использовать ненормативную лексику, то родителям не нужно на это реагировать, заявила семейный психолог Ольга Латынцева в интервью радио Sputnik.

"Почти все дети ругаются матом. Реагировать нужно в зависимости от того, сколько лет ребенку", – отметила психолог.

Латынцева рассказала, что в возрасте около четырех лет ребенок сам постепенно забудет непонятное слово, если не делать на нем акцент. С ребенком от семи лет и старше можно провести спокойный разговор без истерик, унижений и угроз, уточнила эксперт.

"Мат приходит с улицы, из интернета, от других детей. Мы не в пустыне живем, поэтому разговаривать с ребенком в стиле "где ты узнал это плохое слово, мой рот с мылом" – так делать нельзя", – пояснила Латынцева.

Она посоветовала родителям спокойно объяснить, что такое поведение им неприятно. Также, если в доме никто не ругается, можно привести это как аргумент. При этом нотации читать нет смысла, считает эксперт.

Латынцева добавила, что у подростков стоит учитывать переходный возраст. В этот период ребенок меняется на гормональном уровне, понимая, что взрослеет, но не знает, что с этим делать.

"Он хочет показать, что он уже большой, что он не такой, как вы, и таким, как вы, никогда не будет. Поэтому некоторые дети начинают специально прилюдно курить, ругаться матом, плеваться, громко разговаривать, надевать на себя странные вещи – это привлечение к себе внимания, вызов", – объяснила Латынцева.

Она отметила, что родителям не стоит резко реагировать на такие выходки подростка, в том числе и на матерные слова. Это, по словам психолога, отдалит ребенка от родителей.

"Вы можете спокойно сказать: мне это неприятно, мы не во дворе, я не хочу, чтобы мы дома так разговаривали. Объясните ребенку, что в школе общаются на одном языке, дома – на другом, во дворе – если уж он так хочет – на третьем. Истерику устраивать не надо. У вас будут в жизни более серьезные ситуации, и нужно уметь это выдерживать. Иначе потом ребенок какие-то более сложные вопросы вам не задаст", – заключила Латынцева.

Ранее психолог Наиля Бирарова рассказала, как родителям общаться с подростками. По ее словам, психика детей во время переходного возраста достаточно ранимая. Если родители будут часто придираться или делать замечания, то дети начнут закрываться в себе и перестанут доверять старшим. Она посоветовала взрослым соблюдать субординацию и быть для ребенка другом.