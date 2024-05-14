В Кремле не видят рисков дезорганизации в армии после перестановок в Минобороны

Фото: Агентство "Москва"/Андрей Никеричев

В Кремле не видят риска дезорганизации управления войсками из-за кадровых перестановок и задержания некоторых руководителей Минобороны РФ, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

"Нет", – сказал представитель Кремля.

Песков прокомментировал оценки некоторых западных аналитиков, которые предположили, что подобные действия в российском оборонном ведомстве могут якобы спасти режим украинского лидера Владимира Зеленского.

Ранее Владимир Путин предложил назначить новым министром обороны Андрея Белоусова. Занимавший эту должность до него Сергей Шойгу указом президента стал секретарем Совбеза РФ.



Также за последние два месяца были задержаны два высокопоставленных руководителя министерства. В конце апреля это произошло с замминистра обороны РФ Тимуром Ивановым. Следователи считают, что он причастен к случаю взяточничества. Столичный суд арестовал его до 23 июня.

Позднее по подозрению в уголовном преступлении был задержан начальник Главного управления кадров Минобороны РФ Юрий Кузнецов. Затем суд арестовал его по подозрению в получении взятки.

