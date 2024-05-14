Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде выросло до 16

Фото: телеграм-канал "МЧС России"

Число погибших при обрушении подъезда дома в Белгороде возросло до 16. Об этом сообщает МЧС РФ в телеграм-канале.

В ведомстве уточнили, что на месте происшествия нашли тело еще одной женщины.

Подъезд многоэтажного жилого дома в Белгороде обрушился 12 мая в результате атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ). Основная часть разбора завалов дома на улице Щорса завершилась. 13 мая сообщалось о 15 погибших и 27 пострадавших.

Как писали СМИ, украинская армия могла выпустить ракету из района Казачьей Лопани в Харьковской области. В Минобороны России указали, что здание было повреждено фрагментами одной из сбитых ракет комплекса "Точка-У".

Владимиру Путину было доложено о ситуации с обрушением подъезда. Российский лидер отдал все необходимые поручения.

В городе сохраняется угроза обрушений конструкций дома, заявила министр строительства Белгородской области Оксана Козлитина.